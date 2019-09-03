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Вибух у Бельгії: з-під завалів витягли третього потерпілого

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 18:12
Вибух у Бельгії: з-під завалів витягли третього потерпілого
Фото: наслідки вибуху в Антверпені (nieuwsblad.be)

Ще одна людина вважається зниклою без вести

У бельгійському Антверпене рятувальники з-під завалів житлових будинків, зруйнованих вибухом, витягли третього постраждалого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

Як повідомляється, двох людей у критичному стані витягли з-під уламків незабаром після вибуху. Третього потерпілого звільнили дещо пізніше.

Рятувальники вважають, що під завалами все ще можуть залишатися люди. Офіційно повідомляється про одного зниклого без вісті.

Поліція попросила звільнити прилеглі вулиці для полегшення роботи надзвичайних служб. Евакуювали також розташовану неподалік школу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в бельгійському Антверпені стався вибух у житловому кварталі в районі Вилрейк, в результаті інциденту є постраждалі. В результаті вибуху зруйновано три будинки, крім цього, в довколишніх будинках вибиті вікна.

Крім того, в столиці Афганістану Кабулі напередодні прогримів вибух, в результаті якого загинули не менше 16 людей. Відзначається, що за даними Міністерства внутрішніх справ країни, ще не менше сотні осіб отримали поранення.

У Бельгії потужний вибух знищив кілька будинків В Кабулі прогримів вибух, п'ятеро людей загинули
Новини України БельгияВибух
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