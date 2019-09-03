ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Взрыв в Бельгии: из-под завалов вытащили третьего пострадавшего

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 18:12
Взрыв в Бельгии: из-под завалов вытащили третьего пострадавшего
Фото: последствия взрыва в Антверпене (nieuwsblad.be)

Еще один человек считается пропавшим без вести

В бельгийском Антверпене спасатели из-под завалов жилых домов, разрушенных взрывом, вытащили третьего пострадавшего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.

Как сообщается, двух людей в критическом состоянии вытащили из-под обломков вскоре после взрыва. Третьего пострадавшего освободили несколько позже.

Спасатели считают, что под завалами все еще могут оставаться люди. Официально сообщается об одном пропавшем без вести.

Полиция попросила освободить прилегающие улицы для облегчения работы чрезвычайных служб. Эвакуировали также расположенную неподалеку школу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в бельгийском Антверпене произошел взрыв в жилом квартале в районе Вилрейк, в результате инцидента есть пострадавшие. В результате взрыва разрушены три дома, помимо этого, в близлежащих домах выбиты окна.

Кроме того, в столице Афганистана Кабуле накануне прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 16 человек. Отмечается, что по данным Министерства внутренних дел страны, еще не менее сотни человек получили ранения.

В Бельгии мощный взрыв уничтожил несколько домов В Кабуле прогремел взрыв, пять человек погибли
Новости Украины БельгияВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь