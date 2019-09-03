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У Бельгії потужний вибух знищив кілька будинків

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 16:15
У Бельгії потужний вибух знищив кілька будинків
Фото: наслідки вибуху в Антверпені (nieuwsblad.be)

В результаті вибуху в Антверпені є постраждалі

В бельгійському Антверпені стався вибух у житловому кварталі в районі Вілрейк, в результаті інциденту є постраждалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Nieuwsblad.

Повідомляється, що в результаті вибуху зруйновано три будинки, крім цього, в довколишніх будинках вибито вікна. Крім того, з-під завалів дістали двох постраждалих, які перебувають у важкому стані.

У Бельгії потужний вибух знищив кілька будинків

Фото: наслідки вибуху в Антверпені (nieuwsblad.be)

За словами очевидців, в одному з будинків в момент вибуху проводилися ремонтні роботи. Однак, чи пов'язані вони з вибухом, поки не відомо.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі минулої ночі пролунав вибух, в результаті якого загинули не менше 16 людей. Відзначається, що за даними міністерства внутрішніх справ країни, ще не менше сотні осіб отримали поранення.

До цього у Дрогобичі Львівської області в результаті обвалу під'їзду загинули не менше восьми осіб. Серед загиблих була також одна дитина. Всіх мешканців постраждалого будинку евакуювали. Пізніше стало відомо, що поліція затримала двох працівників комунального підприємства через обвал під'їзду в Дрогобичі.

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