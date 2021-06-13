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Масштабний вибух газу в Китаї: кількість жертв збільшилася

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Китай, Неділя 13 червня 2021 12:45
Масштабний вибух газу в Китаї: кількість жертв збільшилася Фото: в Китаї стався вибух природного газу (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Щонайменше 12 людей загинули під час масштабного вибуху газу в місті Шиян, провінція Хубей, в центральному Китаї. Вибух стався близько 6:30 за місцевим часом у районі Чжанвань.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

За повідомленням місцевої влади, вибух стався близько 6:30 за місцевим часом у районі Чжанвань міста Шіян провінції Хубей. Влада врятувала з району 138 осіб, у тому числі 37 з серйозними травмами, повідомляє державне видання CCTV із посиланням на місцевих чиновників.

Зазначається, що вікна сусідніх будівель були розбиті вибухом. Міська муніципальна служба спочатку заявила, що після інциденту в пастці опинилося "багато" людей.

Причина аварії розслідується, повідомляє міська влада.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху природного газу в китайському місті Шиянь загинули щонайменше11 осіб, ще 144 госпіталізовані. Вибухова хвиля зруйнувала 40 кіосків.

У момент вибуху ринок вже почав роботу, на його території було багато людей. Поки рятувальники витягли з-під завалів 144 людини, 37 з них знаходились в критичному стані.

Причини і обставини події поки не повідомляються.

Раніше у Київській області на ринку "Столичний" стався конфлікт, в ході якого були чутні вибухи.

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