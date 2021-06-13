Масштабний вибух газу в Китаї: кількість жертв збільшилася

Щонайменше 12 людей загинули під час масштабного вибуху газу в місті Шиян, провінція Хубей, в центральному Китаї. Вибух стався близько 6:30 за місцевим часом у районі Чжанвань.

Про це повідомляє CNN з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

За повідомленням місцевої влади, вибух стався близько 6:30 за місцевим часом у районі Чжанвань міста Шіян провінції Хубей. Влада врятувала з району 138 осіб, у тому числі 37 з серйозними травмами, повідомляє державне видання CCTV із посиланням на місцевих чиновників. Зазначається, що вікна сусідніх будівель були розбиті вибухом. Міська муніципальна служба спочатку заявила, що після інциденту в пастці опинилося "багато" людей. Причина аварії розслідується, повідомляє міська влада.