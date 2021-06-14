ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити

Новость на русском →
Новосибірськ, Понеділок 14 червня 2021 15:58
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити Фото: у Новосибірську вибухнула заправка (nsk.kp)
Автор: Анастасія Рокитна

У Новосибірську (Росія) стався вибух з пожежею на автозаправній станції (АЗС). В результаті постраждали мінімум 16 осіб, вогонь продовжують гасити.

Про це повідомляє ТАСС.

Представник компанії "Єврогаз" розповів, що пожежа почалася під час заправки автомобіля. На відео видно, що вибух був потужний.

Повідомляється, що площа пожежі складає 800 кв. м. Пожежі присвоєно третій (підвищений) номер складності. Було чутно п'ять вибухів.

Постраждали 16 осіб, серед них двоє пожежників. Головний лікар станції швидкої допомоги Ірина Большакова розповіла, що один з потерпілих знаходиться у важкому стані.

Біля АЗС перекрили шосе. Автомобілістам рекомендують шукати альтернативні шляхи об'їзду. Також перекриті трамвайні колії.

АЗС на Гусинобродському шосе призначалася для заправки автомобілів газом.

У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити

Фото: у Новосибірську вибухнула заправка (nsk.kp)

Станом на зараз вогонь продовжують гасити.

Нагадаємо, у центрі Санкт-Петербурга була масштабна пожежа в бізнес-центрі "Невська мануфактура".

Крім того, на півдні Москви горів склад з газовими балонами. Займання сталося на Варшавському шосе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Російська Федерація АЗС пожежа Вибух
NEWS
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
У Росії вибухнула АЗС. Постраждали 16 осіб, вогонь не можуть загасити
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків