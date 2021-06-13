У Харкові стався вибух в супермаркеті: що сталось
У Харкові стався вибух у супермаркеті сьогодні вночі. Невідомі підірвали банкомат.
Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованому у супермаркеті по проспекту Слави.
Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей.
Фото: у Харкові стався вибух (hk.npu.gov.ua)
Відкрито кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.
Поліція шукає причетних до цього.
Нагадаємо, у Харкові чоловік кинув гранату у групу людей. В результаті постраждали 5 людей.
Крім того, під Маріуполем чоловік кинув гранату під припаркований автомобіль. В результаті вибуху постраждали дві людини.