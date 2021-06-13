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У Харкові стався вибух в супермаркеті: що сталось

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Харків, Неділя 13 червня 2021 12:30
У Харкові стався вибух в супермаркеті: що сталось Фото: у Харкові стався вибух (hk.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові стався вибух у супермаркеті сьогодні вночі. Невідомі підірвали банкомат.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованому у супермаркеті по проспекту Слави.

Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей.

У Харкові стався вибух в супермаркеті: що сталосьФото: у Харкові стався вибух (hk.npu.gov.ua)

Відкрито кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Поліція шукає причетних до цього.

Нагадаємо, у Харкові чоловік кинув гранату у групу людей. В результаті постраждали 5 людей.

Крім того, під Маріуполем чоловік кинув гранату під припаркований автомобіль. В результаті вибуху постраждали дві людини.

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