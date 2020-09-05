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В Ірані вибухнула цистерна з хлором, сотні постраждалих

Іран, Субота 05 вересня 2020 10:43
В Ірані вибухнула цистерна з хлором, сотні постраждалих
Фото: місце вибуху (twitter.com/SVNewsAlerts)
Автор: РБК-Україна

На заході Ірану в провінції Ілам стався вибух цистерни з хлором. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, 217 осіб.

Про це повідомляє Al Arabiya.

За словами керівника медичного університету провінції Мохаммада Каримиана, всі лікарні міста підвищили рівень готовності до лікування поранених.

При цьому наголошується, що вибух стався через "неуважність і недбалість" водія трейлера, який перевозив цистерни з газоподібним хлором.

Даних про жертви в результаті інциденту поки немає.

Нагадаємо, 4 вересня у центрі Тбілісі стався вибух, в результаті якого загинув один чоловік, ще троє постраждали.

Крім того, у Дніпрі в результаті вибуху у власному автомобілі загинув чоловік.

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