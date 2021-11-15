ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Вибух автомобіля в Ліверпулі: Британія підвищує рівень загрози після теракту

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 18:23
Вибух автомобіля в Ліверпулі: Британія підвищує рівень загрози після теракту Фото: Британія підвищує рівень загрози після теракту (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Великобританія підвищила рівень національної загрози до "серйозного". Відповідне рішення було прийнято внаслідок теракту, який стався сьогодні в Ліверпулі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра внутрішніх справ Британії Пріті Пател, вибух у Ліверпулі став другим подібним інцидентом смертельним наслідком цього місяця.

Згідно з даними поліції, внаслідок вибуху загинув пасажир таксі, який, як вважається й виготовив вибуховий пристрій.

"Наші запити показують, що було виготовлено саморобний вибуховий пристрій, і поки ми припускаємо, що воно було виготовлено пасажиром у таксі", - заявив помічник начальника поліції Расс Джексон.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Ліверпулі поблизу госпіталю вибухнув автомобіль. Через деякий час стало відомо, що інцидент кваліфікували як теракт.

Також РБК-Україна писало, що за підозрою в причетності до теракту затримали чотирьох осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливерпуль Теракт Великобританія
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють