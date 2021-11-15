Вибух автомобіля в Ліверпулі: Британія підвищує рівень загрози після теракту
Великобританія підвищила рівень національної загрози до "серйозного". Відповідне рішення було прийнято внаслідок теракту, який стався сьогодні в Ліверпулі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами міністра внутрішніх справ Британії Пріті Пател, вибух у Ліверпулі став другим подібним інцидентом смертельним наслідком цього місяця.
Згідно з даними поліції, внаслідок вибуху загинув пасажир таксі, який, як вважається й виготовив вибуховий пристрій.
"Наші запити показують, що було виготовлено саморобний вибуховий пристрій, і поки ми припускаємо, що воно було виготовлено пасажиром у таксі", - заявив помічник начальника поліції Расс Джексон.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Ліверпулі поблизу госпіталю вибухнув автомобіль. Через деякий час стало відомо, що інцидент кваліфікували як теракт.
Також РБК-Україна писало, що за підозрою в причетності до теракту затримали чотирьох осіб.