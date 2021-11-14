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В Англії вибухнув автомобіль біля госпіталю, є жертва

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Ліверпуль, Неділя 14 листопада 2021 20:19
В Англії вибухнув автомобіль біля госпіталю, є жертва Фото: в Англії вибухнув автомобіль біля госпіталю (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерія Поліщук

В англійському місті Ліверпуль стався вибух автомобіля поблизу госпіталю. В результаті інциденту загинула одна людина, ще одна постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"На жаль, ми можемо підтвердити, що одна людина загинула, а інший був доставлений в лікарню, де йому надають допомогу у зв'язку з травмами, які, на щастя, не становлять загрози для життя", - повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, до будівлі лікарні під'їхало таксі, після чого воно вибухнуло.

Співробітники контртерористичної служби ведуть розслідування "з обережності", але детективи сказали, що вони зберігають" неупереджене ставлення " до причини вибуху.

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