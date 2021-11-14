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Вибух автомобіля в Ліверпулі: трьох осіб затримали за підозрою в теракті

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Ліверпуль, Неділя 14 листопада 2021 22:55
Вибух автомобіля в Ліверпулі: трьох осіб затримали за підозрою в теракті Фото: у Ліверпулі трьох осіб затримали за підозрою в теракті (facebook.com/metpoliceuk)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція Ліверпуля затримала трьох осіб за підозрою в причетності до теракту після вибуху автомобіля біля госпіталю. В результаті події одна людина загинула, ще одна госпіталізована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними поліції, чоловіки у віці 29, 26 і 21 роки були затримані в районі Кенсінгтон в Ліверпулі, після чого їх заарештували відповідно до Закону про тероризм у зв'язку з вибухом.

"Детективи з контртерористичної поліції північного заходу продовжують неупереджено оцінювати причини вибуху і тісно співпрацюють з колегами з поліції Мерсісайду, оскільки розслідування триває в тому ж темпі", - йдеться в заяві поліції.

Фото: у Ліверпулі вибухнув автомобіль біля госпіталю (twitter.com/james_corbett)

Нагадаємо, сьогодні у Ліверпулі стався вибух автомобіля поблизу госпіталю, в результаті якого загинула одна людина.

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