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Взрыв автомобиля в Ливерпуле: Британия повышает уровень угрозы после теракта

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Понедельник 15 ноября 2021 18:23
Взрыв автомобиля в Ливерпуле: Британия повышает уровень угрозы после теракта Фото: Британия повышает уровень угрозы после теракта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания повысила уровень национальной угрозы до "серьезного". Соответствующее решение было принято в результате теракта, который произошел сегодня в Ливерпуле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам министра внутренних дел Британии Прити Пател, взрыв в Ливерпуле стал вторым подобным инцидентом со смертельным исходом в этом месяце.

Согласно данным полиции, в результате взрыва погиб пассажир такси, который, как считается и изготовил взрывное устройство.

"Наши запросы показывают, что было изготовлено самодельное взрывное устройство, и пока мы предполагаем, что оно было изготовлено пассажиром в такси", - заявил помощник начальника полиции Расс Джексон.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Ливерпуле вблизи госпиталя взорвался автомобиль. Через некоторое время стало известно, что инцидент квалифицировали как теракт.

Также РБК-Украина писало, что по подозрению в причастности к теракту задержали четырех человек.

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Ливерпуль Теракт Великобритания
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