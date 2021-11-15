Взрыв автомобиля в Ливерпуле: Британия повышает уровень угрозы после теракта
Великобритания повысила уровень национальной угрозы до "серьезного". Соответствующее решение было принято в результате теракта, который произошел сегодня в Ливерпуле.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам министра внутренних дел Британии Прити Пател, взрыв в Ливерпуле стал вторым подобным инцидентом со смертельным исходом в этом месяце.
Согласно данным полиции, в результате взрыва погиб пассажир такси, который, как считается и изготовил взрывное устройство.
"Наши запросы показывают, что было изготовлено самодельное взрывное устройство, и пока мы предполагаем, что оно было изготовлено пассажиром в такси", - заявил помощник начальника полиции Расс Джексон.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Ливерпуле вблизи госпиталя взорвался автомобиль. Через некоторое время стало известно, что инцидент квалифицировали как теракт.
Также РБК-Украина писало, что по подозрению в причастности к теракту задержали четырех человек.