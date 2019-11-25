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У центрі Харкова підірвали автомобіль

Новини » Надзвичайні події     25.11.2019 - 11:11
У центрі Харкова підірвали автомобіль
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Повідомляється, що автомобіль належить зятю колишнього заступника прокурора Харківської області

У центрі Харкова на вулиці Чайковської невідомі підірвали автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Відзначимо, попередньо, автомобіль належить зятю колишнього заступника прокурора Харківської області, який був звільнений в рамках люстрації.

Взрыв машины на улице Чайковского в Харькове:

Опубліковано 057.ua - Сайт города Харькова Понеділок, 25 листопада 2019 р.

Повідомляється, що вибух стався, коли власник автомобіля сів за кермо. В результаті події було пошкоджено припарковані поблизу автомобілі, а також частково вибиті вікна в будівлі.

Фото: місце вибуху (tipichnoe_htz)

Додамо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області.

Нагадаємо, у Нікополі чоловік кинув гранату під автомобіль підприємця, у результаті чого відбувся вибух, через який постраждали дві людини. Чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5.

Також у Києво-Святошинському районі Київської області дівчина підірвалася на гранаті. Вибух стався в селі Крюковщина. Дівчина постраждала від розривів осколків.

Як писало РБК-Україна раніше, правоохоронці 19 липня затримали під стінами Верховної ради чоловіка з гранатою.

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