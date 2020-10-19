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Вибух авто в Афганістані: 14 осіб загинуло, 119 поранено

Афганістан, Понеділок 19 жовтня 2020 06:47
Вибух авто в Афганістані: 14 осіб загинуло, 119 поранено
Фото: Афганістан (flickr)
Автор: РБК-Україна

В Афганістані біля місцевого відділення поліції в провінції Гор вибухнув автомобіль. В результаті інциденту щонайменше 14 людей загинули, ще 119 - отримали поранення.

Про це розповів директор місцевого госпіталю, передає Радіо Свобода.

Всі загиблі були цивільними, але серед поранених були 35 афганських силовиків.

Офіс губернатора провінції Гор звинуватив у нападі угруповання Талібан.

Нагадаємо, 5 жовтня в Афганістані напали на кортеж губернатора провінції Лагман Рахмутулли Ярмали. В результаті інциденту загинули 8 людей і ще 38 людей отримали поранення.

А 3 жовтня поблизу резиденції губернатора округу Ганихил в афганській провінції Нангархар вибухнув замінований автомобіль, в результаті чого загинули щонайменше 15 осіб.

РБК-Україна писало, що в афганській провінції Газні терорист-смертник підірвав машину Humvee поблизу будівлі місцевого підрозділу Національного управління безпеки (NDS). В результаті вибуху 7 людей загинули і ще понад 40 постраждали.

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