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Зірвали ворожу спробу прориву: ССО показали відео з поля бою

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 20:26
Зірвали ворожу спробу прориву: ССО показали відео з поля бою Фото: ССО показали відео, де військові зривають ворожу атаку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Військові на передовій дочекались створення ударно-розвідувального угруповання ворога та вгатили з гранатометів по скупченню живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Військовослужбовці повідомляють, що російські окупанти сформувавши ударно-розвідувальне угруповання намагались наступати на позиції ЗСУ. Проте оператори ССО України вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.

"Задум росіян було зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бійці "Азов" показали, як знищують ворога у Харківській області.

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