Чи злетять ціни? Шмигаль розповів, що буде з тарифами в Україні після Нового року

Він зазначив, що опалювальний сезон в країні розпочався вчасно, тож громадяни забезпечені світлом і теплом.

"Планів віялових відключень на сьогодні не існує. Будь-які відключення, які мають місце, - це ремонтні роботи, переважно у зв’язку з погодними умовами або з технічною необхідністю", - сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр наголосив, що в українських сховищах достатньо запасів газу, щоб населення і промисловість стабільно пройшли цей опалюваний сезон.

"На сьогодні підписано десяток угод про розподіл продукції майже на 10 млрд доларів інвестицій, які будуть забезпечувати підняття видобутку українського газу на 5% і більше щороку. Це своєю чергою забезпечить зниження цін на газ для населення й для української промисловості", - резюмував Шмигаль.