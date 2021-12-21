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Взлетят ли цены? Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами в Украине после Нового года

Автор: Мария Кучерявец

В Украине тарифы и цены на энергоносители зафиксированы на весь отопительный сезон. Таким образом, цены на газ, свет, тепло и горячую воду будут оставаться неизменными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, которое цитирует правительственный портал.

Он отметил, что отопительный сезон в стране начался вовремя, поэтому граждане обеспечены светом и теплом.

"Планов веерных отключений на сегодня не существует. Любые отключения, которые имеют место, - это ремонтные работы, преимущественно в связи с погодными условиями или с технической необходимостью", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что в украинских хранилищах достаточно запасов газа, чтобы население и промышленность стабильно прошли этот отопительный сезон.

"На сегодня подписан десяток соглашений о разделе продукции почти на 10 млрд долларов инвестиций, которые будут обеспечивать поднятие добычи украинского газа на 5% и более ежегодно. Это в свою очередь обеспечит снижение цен на газ для населения и для украинской промышленности", - резюмировал Шмыгаль.

Ранее стало известно, что с 1 января увеличатся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 до 2,14 гривны без НДС за деление 1 кубометра голубого топлива.

Вместе с тем, согласно постановлением НКРЭКУ, цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022 года.

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УкраинаТарифыОтопительный сезонГазВодоснабжение