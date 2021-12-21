Взлетят ли цены? Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами в Украине после Нового года

Он отметил, что отопительный сезон в стране начался вовремя, поэтому граждане обеспечены светом и теплом.

"Планов веерных отключений на сегодня не существует. Любые отключения, которые имеют место, - это ремонтные работы, преимущественно в связи с погодными условиями или с технической необходимостью", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что в украинских хранилищах достаточно запасов газа, чтобы население и промышленность стабильно прошли этот отопительный сезон.

"На сегодня подписан десяток соглашений о разделе продукции почти на 10 млрд долларов инвестиций, которые будут обеспечивать поднятие добычи украинского газа на 5% и более ежегодно. Это в свою очередь обеспечит снижение цен на газ для населения и для украинской промышленности", - резюмировал Шмыгаль.