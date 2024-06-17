Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, - гендиректор Yasno

По его словам, сейчас сложно делать какие-либо прогнозы по электроэнергии на зиму, поскольку непонятно, какая генерация будет в начале отопительного сезона.

"Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом вычесть критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом", - рассказал Коваленко.

Он также уточнил, что этот вопрос нужно обсуждать в августе, поскольку тогда станет ясно, какие будут возможности импорта и сколько генерации удастся восстановить.

Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу нужно подготовиться к значительному дефициту электроэнергии.

"Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность - солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее", - добавил он.