"Укрэнерго" призывает украинцев готовиться к непростой зиме: будет ли свет

Украинцы должны готовиться к тому, что графики отключения света будут применяться не только летом, но и зимой. Ведь в холодное время года потребление электроэнергии растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Суспільного".

Он отметил, что украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что и летом, и зимой возможны отключения света. "Могу сказать, что нас ожидает непростая зима. Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодняшний день планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся" , - сказал Кудрицкий.