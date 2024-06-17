Зимой свет в Украине могут включать на 6-7 часов в день, - гендиректор Yasno
Ситуация с электроэнергией в Украине этой зимой ожидается сложная. Свет могут включать на 6-7 часов в день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Yasno Сергея Коваленко в эфире телемарафона.
По его словам, сейчас сложно делать какие-либо прогнозы по электроэнергии на зиму, поскольку непонятно, какая генерация будет в начале отопительного сезона.
"Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, что и есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом вычесть критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6-7 часов со светом", - рассказал Коваленко.
Он также уточнил, что этот вопрос нужно обсуждать в августе, поскольку тогда станет ясно, какие будут возможности импорта и сколько генерации удастся восстановить.
Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу нужно подготовиться к значительному дефициту электроэнергии.
"Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек разного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность - солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и прочее", - добавил он.
Что предшествовало
Напомним, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял о том, что в Украине возможны графики отключения света этой зимой даже с учетом ремонта генерации.
При этом Коваленко еще 14 июня допускал, что свет украинцам зимой могут давать только на 5-6 часов в день, поскольку зимой пик потребления выше, чем летом.
Отметим, такая ситуация с электроснабжением сложилась из-за российских атак на украинские ТЭС и ГЭС. Это стало причиной уменьшения генерации и, как следствие, дефицита в энергосистеме.
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