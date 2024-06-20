Зеленский поручил установить солнечные панели во всех школах и больницах Украины
В каждой школе и больнице Украины должны появиться солнечные панели. А контролировать этот процесс должны областные администрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По его словам, солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице.
"Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - добавил президент.
Такие предложения поступили в связи со сложной ситуацией в энергосфере Украины после российских обстрелов.
Ставка Зеленского
Стоит подчеркнуть, что это заявление появилось после проведения Зеленским Ставки верховного главнокомандующего.
По его словам, она была посвящена ситуации с энергетикой в Украине. Президент уточнил, что было поручено правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.
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