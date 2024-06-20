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Зеленский поручил установить солнечные панели во всех школах и больницах Украины

Украина, Четверг 20 июня 2024 19:03
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Зеленский поручил установить солнечные панели во всех школах и больницах Украины Архивное фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В каждой школе и больнице Украины должны появиться солнечные панели. А контролировать этот процесс должны областные администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, солнечные панели, смартсчетчики и установки хранения энергии как можно быстрее должны появиться в каждой школе, в каждой больнице.

"Областным военным администрациям поручили проконтролировать это на местном уровне", - добавил президент.

Такие предложения поступили в связи со сложной ситуацией в энергосфере Украины после российских обстрелов.

Ставка Зеленского

Стоит подчеркнуть, что это заявление появилось после проведения Зеленским Ставки верховного главнокомандующего.

По его словам, она была посвящена ситуации с энергетикой в Украине. Президент уточнил, что было поручено правительству разработать условия, которые упростят для людей установку солнечных панелей и аккумуляторов.

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