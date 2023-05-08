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Уже недостаточно приветствовать. Эстония призвала НАТО дать сильный сигнал Украине по вступлению

Фото: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Союзники по НАТО должны сформулировать конкретные шаги для того, чтобы Украина стала членом военного альянса и не ограничиваться повторением постоянной позиции о том, что ее приглашают присоединиться к блоку.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Уже недостаточно просто повторять уже существующую позицию, что Украина приветствуется в НАТО. Мы должны двигаться вперед, чтобы дать сильный сигнал о дальнейших шагах Украины, когда лидеры государств соберутся в Вильнюсе этим летом", - сказал он.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников назвал главные ожидания Украины от следующего саммита НАТО.

Кроме того, ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава ожидает от саммита НАТО гарантий безопасности для Украины.

Добавим, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина хочет услышать на следующем саммите НАТО, когда она станет членом Альянса.

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