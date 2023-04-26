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Уже третий раз за утро. В Херсоне слышны взрывы

Фото: в Херсоне слышны взрывы уже третий раз за утро 26 апреля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 26 апреля, в Херсоне раздаются взрывы уже третий раз за утро. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне третий раз за утро слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 25 апреля, россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область.

Напомним, третий день подряд российские оккупанты атакуют Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Так, во вторник, 25 апреля, управляемыми авиабомбами они ударили по церкви и домам.

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Херсон