Третий день подряд. РФ атаковала авиабомбами Кизомыс Херсонской области (видео)

Третий день подряд российские оккупанты атакуют Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Так, во вторник, 25 апреля, управляемыми авиабомбами они ударили по церкви и домам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram .

"Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы", - рассказал он.

По его словам, последствия удара - это поврежденные одиннадцать жилых домов, из которых два - разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль.

"Предварительно, без пострадавших", - констатировал Прокудин.

Глава региона добавил, что из-за обстрела в населенном пункте исчез свет, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь.

"На месте уже работают бригады энергетиков", - сообщил он.

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Белозерской общины. Под ударом оказалась местная церковь.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты накрыли массированным огнем село Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Были атакованы десятки домов, автомобиль правоохранителей и школа, есть раненые.