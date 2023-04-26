За минувшие сутки россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА
За прошедшие сутки, 25 апреля, россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Россияне выпустили по области 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 11 раз.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района", - отметил Прокудин.
Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения. Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуированы 118 человек.
Напомним, этой ночью в Херсоне раздались взрывы.
А незадолго до этого взрывы прогремели в Запорожье.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .