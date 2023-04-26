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За минувшие сутки россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

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Среда 26 апреля 2023 07:46
За минувшие сутки россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА Фото: Россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки, 25 апреля, россияне 75 раз обстреляли Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Россияне выпустили по области 389 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания церкви и магазинов Белозерской поселковой общины Херсонского района", - отметил Прокудин.

Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения. Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуированы 118 человек.

Напомним, этой ночью в Херсоне раздались взрывы.

А незадолго до этого взрывы прогремели в Запорожье.

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