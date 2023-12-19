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Уже третья за утро. В Брянской области РФ жалуются на атаки дронов

Фото: в Брянской области РФ жалуются на атаки дронов (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

В России утром 19 декабря заявили о трех атаках беспилотников на Брянскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Брянской области Александра Богомаза.

По словам Богомаза, над регионом "уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа". В атаке он традиционно обвиняет Украину.

"Обнаружена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал губернатор.

Между тем, местные Telegram-каналы сообщают о звуках взрывов и публикуют видео.

Атаки дронов в РФ

На территории Российской Федерации регулярно гремят взрывы и вспыхивают масштабные пожары. Некоторые из них, в частности, связывают с атаками беспилотников.

Так, 16 декабря российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов по территории временно оккупированного Крыма. Россияне утверждают, что "сбили" аж 32 беспилотника.

Вечером 15 декабря серия взрывов прогремела в Курске. При этом количество "сбитых целей" над городом отличается в заявлениях местных властей и российского Минобороны.

А в ночь на 14 декабря в России заявляли об атаке БПЛА, который уничтожили под Москвой. Уже утром источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.

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