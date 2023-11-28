Фонд дочери Путина стал совладельцем крупнейшего производителя дронов в РФ, - СМИ

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", который возглавляет дочь российского диктатора Владимира Путина, стал совладельцем крупнейшего производителя дронов в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Верстка ".

Отмечается, что фонд "Национальное интеллектуальное развитие", который возглавляет Екатерина Тихонова, приобрел 10% компании "Геоскан". Эта доля была приобретена у основателя "Геоскана" Алексея Семенова, который владеет 87,5%. Остальные 2,5% контролирует гендиректор фирмы Алексей Юрецкий.

Группа компаний "Геоскан" - крупнейший в России производитель гражданских авиационных беспилотников, а также программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных.

Компания находится под санкциями Украины

В начале июля 2023 года Украина наложила на "Геоскан" санкции в связи с тем, что продукция компании интегрирована в цепь производства товаров и услуг военного и/или двойного назначения.

Это произошло через три месяца после того, как глава правительства Башкирии Андрей Назаров анонсировал создание на мощностях "Геоскан-Уфа" беспилотников для войны против Украины.

Екатерина Владимировна Тихонова

Является младшей дочерью Владимира Путина. Руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, директор Фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), действующих под брендом компании "Иннопрактика" и реализующих совместно с МГУ масштабный инвестиционный проект по созданию в Москве научно-технологической долины на Воробьевых горах.

С апреля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского Союза, Великобритании, Японии, Австралии, Канады, США и других государств.

Другая дочь Путина публикуется в американских журналах

Ранее российские СМИ сообщали, что научные роботы старшей дочери российского диктатора Марии Воронцовой продолжают публиковать в журналах США и Швейцарии. Это происходит, несмотря на продолжающуюся войну РФ против Украины.

Публикации дочери Путина в этих научных журналах могут отразиться на репутации издательств.