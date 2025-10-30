Уже не те аппетиты. Как война изменила пищевые привычки украинцев: исследование

Более половины украинцев изменили свои пищевые привычки

56% опрошенных ответили, что под влиянием войны у них изменился рацион. А этот показатель на 7 пунктов выше, чем в прошлом году.



Главными причинами изменений стал рост цен, психологический стресс и последствия атак, которые влияют на быт и ритм жизни украинцев.

Для женщин и людей старше 55 лет особенно заметно влияние эмоционального истощения и проблем со сном - именно эти факторы больше всего сказываются на регулярности приемов пищи и выборе продуктов.

Также исследование показало, что выросло количество украинцев, которые питаются нерегулярно - до 51%. Это на 2% больше, чем в прошлом году. А еще украинцы стали больше есть нездоровой пищи, пропускать некоторые приемы пищи, пить больше кофе, горячих напитков и алкоголя.