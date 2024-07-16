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Коснулось и Крыма. В РФ из-за масштабного сбоя на Ростовской АЭС начали выключать свет

Вторник 16 июля 2024 19:21
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Коснулось и Крыма. В РФ из-за масштабного сбоя на Ростовской АЭС начали выключать свет Фото: Ростовская АЭС (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Масштабный сбой произошел в работе Ростовской атомной электростанции, что в России. Там уже начали выключать свет в ряде населенных пунктов. Отключения коснулись и оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российское министерство энергетики.

В энергосистеме юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», - заявили в министерстве.

По их данным, энергоблок якобы был отключен автоматически из-за неполадок на турбогенераторе. Ростовская АЭС состоит из четырех энергоблоков. Это крупнейшая станция юге России, ее мощность составляет 4 ГВт. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.

В то же время, российские СМИ заявляют, что без электроснабжения остались около миллиона потребителей в Ростовской, Краснодарской, Волгоградской областях.

Кроме этого оккупационный глава Крыма Михаил Развожаев заявил, что на полуострове также вводят графики отключения света. Это связано также с поломкой на АЭС и тем, что из-за аномальной жары растет уровень потребления электроэнергии.

Отключения света коснутся таких городов в Крыму: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, а также поселки и села Бахчисарайского и Симферопольского районов: Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яскравое Поле, Синицыно, Красновка, Васильково, Желябовка, Веселое.

Напомним, россияне традиционно пожаловались, что в ночь на 16 июля в Курской области из-за атаки беспилотников произошел пожар на заводе .

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