В Краснодаре россияне вышли на протест из-за отключений света и воды

Жители российского Краснодара вышли на митинг. Они требовали возобновить подачу воды и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и "Радио Свобода".

Митингующие перекрыли одну из улиц на севере города. Протестующие потребовали возобновить подачу света и воды. В регионе массовые отключения света, как утверждают местные власти, из-за ограничения подачи электричества из других регионов и жары. Россияне в Краснодаре жаловались, что летом у них выключали свет сначала один раз в неделю, потом трижды, а теперь света якобы нет по 12-15 часов в сутки. На митинг в Краснодар прибыл мэр и пообещал обеспечить подачу технической воды. После появления на митинге мэра российские силовики начали разгон протестующих и аресты.