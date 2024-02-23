Уже второй. ВСУ сбили над Азовским морем еще один российский А-50

Источники издания сообщают, что это была совместная операция Воздушных сил и ГУР. Уровень повреждения уточняется.

"Шансы на сохранение самолета минимальны", – сообщили источники.

Пользователи соцсетей начали распространять видео с горящим самолетом и моментом его сбивания в небе. На кадрах видно, как самолет выпускает тепловые ловушки, которые должны сбить с курса ракеты. Вероятно одна из ракет попала в такую ловушку, другая же - попала по самолету. За этим было слышно и видно взрыв в воздухе.

На еще одном видео показано уже, что самолет упал на землю и горит. Голос за кадром говорит, что они находятся в поселке Трудовая Армения, что в Краснодарском крае РФ.

Стоит напомнить, что у России было всего 9 таких самолетов, но не все из них боеспособны. Самолет А-50 - это самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления способен вести разведку и наводить цели для ударов.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ 14 января

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбивание самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В то же время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбивания российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

Подробнее о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

Ликвидация А-50 в Беларуси

Напомним, 26 февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" раздались взрывы.

Позже появилась информация, что на аэродром была совершена атака, целью которой стал российский разведывательный самолет А-50.

Позже белорусские партизаны заявили о причастности к диверсии.

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