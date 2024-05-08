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Уже четвертый ребенок. В Харькове возросло число пострадавших из-за удара по стадиону

Среда 08 мая 2024 17:22
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Уже четвертый ребенок. В Харькове возросло число пострадавших из-за удара по стадиону Фото: в Харькове уже семь пострадавших из-за удара РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

В Харькове в результате российской атаки на спортплощадку в Салтовском районе уже семеро пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Как уточнили в прокуратуре, россияне ударили по стадиону одной из школ Салтовского района.

Фото: последствия удара по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Получили травмы семь мирных жителей. Среди них: девочка 8 лет, двое мальчиков 14 лет, мальчик 15 лет, мужчина 55 лет и две женщины", - сказано в сообщении.

Повреждена школа и близлежащие жилые дома. Правоохранители и взрывотехники устанавливают вид вооружения, которым нанесли удар.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удар по Харькову

Напомним, россияне нанесли удар по Харькову сегодня, 8 мая, днем. В городе во время атаки не объявляли воздушную тревогу.

Изначально было известно о трех пострадавших мальчиках. Позже число раненых возросло до пяти.

Как рассказал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, тревогу не объявляли, поскольку радары не зафиксировали ракету.

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