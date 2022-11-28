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Уже бунт назревает. Солдат РФ рассказал о нежелании воевать из-за нехватки еды, - ГУР

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Москва, Понедельник 28 ноября 2022 18:25
Уже бунт назревает. Солдат РФ рассказал о нежелании воевать из-за нехватки еды, - ГУР Фото: солдат РФ рассказал о нежелании воевать из-за нехватки еды (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военнослужащий России в радиоперехвате рассказал о нежелании оккупантов воевать и о плохих условиях быта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Мы гнием в земле. Раз попробовали просушить вещи и развели костер, так миномет сразу по нам заработал. Тут уже бунт назревает. Короче, сидим тут полуголодные и холодные. Тут никто воевать уже не хочет, все наелись. Все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда", - говорится в сообщении радиоперехвата.

Ранее сообщалось, что профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косячит".

Также российский военный на Донецком направлении рассказал об отступлении военных РФ и слаженной работе ВСУ.

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