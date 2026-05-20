Уже не 30 гривен: киевлянам объяснили, как сэкономить на проезде после повышения тарифов

В Киеве пересматривают тарифы на проезд в общественном транспорте. Ввести новую стоимость планируют с 15 июля 2026 года после прохождения всех законодательных процедур, но о системе скидок известно уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как уже было анонсировано, в Киеве меняется стоимость проезда в общественном транспорте, и цифра в 30 гривен за поездку уже становится новой реальностью. Однако для граждан, которые регулярно пользуются городским пассажирским транспортом, будет действовать прогрессивная система скидок через месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки в Киеве составит до 24 гривен.
Линейка проездных предусматривает месячные билеты с ограниченным количеством поездок в коммунальном общественном транспорте - метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере. Согласно механизму дифференцированной стоимости, чем больше количество поездок в проездном, тем ниже будет стоимость одной поездки:
В КГГА отмечают, что учитывая социальную чувствительность вопроса, эта система скидок остается аналогичной действующей системе.
Для граждан, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском коммунальном транспорте, льготы полностью сохраняются. Также действуют особые условия для молодежи:
В КГГА заявляют, что предложенные тарифы являются лишь приближенными к экономически обоснованному уровню. По расчетам транспортных предприятий, которые базируются на фактических затратах за 2025 год (с учетом индексов цен на промпродукцию, расходов на оплату труда и энергоресурсов), экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет:
До 1 июня 2026 года продолжаются электронные консультации с общественностью на платформе.
С 15 июля 2026 года планируют ввести новую стоимость проезда.
До 14 июля 2026 года можно приобрести поездки на транспортную карту по старому тарифу - они будут действовать до 14 сентября 2026 года.