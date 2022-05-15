RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Взаємодія на шляху до членства в ЄС: Шмигаль поговорив з главою Єврокомісії

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн співпрацю в оборонній та фінансовій сферах. Вони також розглянули кроки до членства в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дениса Шмигаля.

"Провів дружню, змістовну розмову з Урсулою фон дер Ляйєн. Вдячний за лідерство в підтримці України. Обговорили співпрацю в оборонній та фінансовій сферах. А також взаємодію на шляху України до членства в ЄС", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття, тому можна було б створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що якщо Європа не дасть статус країни-кандидата в червні, то це буде обманом української сторони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия