Безпекові виклики та деескалація: Єрмак провів телефонну розмову з радником Байдена
Сьогодні відбулась телефонна розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака та радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана. Говорили про безпекові виклики Україні та розв'язання питання деескалації шляхом дипломатії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Єрмака.
"У продовження постійного діалогу, предметна розмова з Джейком Саліваном. Про безпекові виклики навколо України. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активна співпраця (з США -ред.) для зміцнення нашої обороноздатності", - написав Єрмак.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Єрмак назвав можливі терміни зустрічі нормандських радників.
Додамо, що попередні телефонні розмови Єрмака і Саллівана відбулися 12 й 17 січня.