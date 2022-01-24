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Безпекові виклики та деескалація: Єрмак провів телефонну розмову з радником Байдена

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Понеділок 24 січня 2022 16:02
Безпекові виклики та деескалація: Єрмак провів телефонну розмову з радником Байдена Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась телефонна розмова керівника Офісу президента Андрія Єрмака та радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана. Говорили про безпекові виклики Україні та розв'язання питання деескалації шляхом дипломатії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Єрмака.

"У продовження постійного діалогу, предметна розмова з Джейком Саліваном. Про безпекові виклики навколо України. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активна співпраця (з США -ред.) для зміцнення нашої обороноздатності", - написав Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Єрмак назвав можливі терміни зустрічі нормандських радників.

Додамо, що попередні телефонні розмови Єрмака і Саллівана відбулися 12 й 17 січня.

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