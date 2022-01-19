Єрмак: зустріч нормандських радників може пройти до кінця січня
Наступна зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) може пройти до кінця січня. На ній може обговорюватися залучення німецьких і французьких партнерів до верифікації режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це на зустрічі з журналістами заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я думаю, до кінця місяця відбудеться зустріч політичних радників нормандського формату. На цій зустрічі може обговорюватися верифікаційний механізм за участю Німеччини та Франції щодо режиму припинення вогню", - зазначив він.
Нагадаємо, минулого тижня РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що нормандські радники планують зустрітися найближчим часом, але точної дати поки що немає.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нормандський формат намагатимуться пожвавити й на рівні міністрів. Для цього незабаром очікується черговий візит глав МЗС Німеччини та Франції до Києва.