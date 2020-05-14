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Стерненко заявив про виклик до СБУ для "повідомлення про підозру"

Новини » Політика     14.05.2020 - 18:42
Стерненко заявив про виклик до СБУ для "повідомлення про підозру"
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/ssternenko)

Стерненко викликали до СБУ на понеділок, 18 травня

Активіста Сергія Стерненка викликали до слідчого управління Служби безпеки України нібито для повідомлення про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Стерненко зазначив, що йому прийшов виклик з вимогою з'явитися в СБУ вранці 18 травня.

"Мене викликали о СБУ для повідомлення про підозру... Офіційно у виклику вказано, що це по справі 1215 (проти мене) і для участі в слідчих і процесуальних діях. В яких саме, слідчий не вказує", - зазначив Стерненко.

Стерненко заявив про виклик до СБУ для &quot;повідомлення про підозру&quot;

Фото: повістка Стерненку (twitter.com/sternenko)

Відзначимо, справа 12018161500001215 пов'язана з резонансним нападом на Стерненка в 2018 році, який закінчився смертю одного з нападників. Потерпілої в цій справі є дружина померлого, у якого також залишилася малолітня дочка. Фактично кримінальна справа заведена на самого Стерненка, слідство перевіряє можливе перевищення самооборони.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

Напад на Стерненка стався 24 травня 2018 року в Одесі. В ході нападу на активіста він смертельно поранив нападника Івана Кузнєцова. Крім того, поранення отримав другий нападник Олександр Ісайкул.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Служба безпеки Україниподозрениеактивисты
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