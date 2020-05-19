"Політичне цунамі" продовжиться: у "Слузі народу" впевнені у проведенні місцевих виборів восени

Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (РБК-Україна)

Партія заявляє про намір "перезавантажити політичну систему"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив упевненість, що місцеві вибори в Україні пройдуть восени цього року. У партії налаштовані "перевантажити політичну систему".

Про це Арахамія сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

На питання про те, чи впевнений він, що місцеві вибори в Україні відбудуться восени цього року, Арахамія відповів: "так, звичайно".

"Ми хочемо на місцевих виборах продовжити наше політичне цунамі. Дивіться, в цьому історична місія "Слуги народу". Ми повинні перевантажити політичну систему. Будуть від цього побічні ефекти? Звичайно ж, будуть. Але це треба зробити, бо за 25 років всі намагаються просто домовитися. І зараз нас всі схиляють до цього", - додав політик.

На зауваження, що може бути друга хвиля коронавірусу, Арахамія відповів:

"Ну, якщо буде серйозна якась загроза, то, звичайно, з об'єктивних причин... Але я, чесно кажучи, не розумію, навіть якщо буде нова хвиля пандемії, яким чином це можна зробити, адже це треба вносити зміни в Конституцію. А зміни до Конституції - це дві сесії треба провести, тобто фізично вибори зупинити неможливо".

Він також відкинув ідею інтернет-голосування у разі екстреної ситуації.

"У нас неможливо, на превеликий жаль. Хоча я наполягав на тому, щоб випробувати цей пілот. Спочатку всі фракції підтримували, а в кінці всі злякалися. Залишилися тільки ми та "Голос", якщо я не помиляюся", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Арахамія заявив, що фракція до кінця травня проведе необхідні виміри та оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії. При цьому він зазначив, що є міста, де досить міцні рейтинги у поточних мерів.

Автор: Максим Зайченко