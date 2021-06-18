"Виклик для ЄС": Меркель виступила за продовження роботи в мінському форматі
Росія представляє великий виклик для Європи. Однак необхідно продовжити діалог з нею в рамках мінського формату.
Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на прес-конференції перед робочою вечерею з президентом Франції в Берліні.
Меркель також заявила про загрозу гібридних атак з боку Росії.
"Росія - великий виклик для нас, але і великий континентальний сусід Євросоюзу. Доводиться констатувати, що ми всі вразливі для гібридних атак. Водночас ми дуже зацікавлені в безпеці та стабільності в ЄС, а отже в тому, щоб залишатися з Росією в діалозі, яким би складним він не був", - сказала Меркель.
Коментуючи зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним, вона заявила, що через діалог можна дізнатися позицію іншої сторони.
"Враховуючи ситуацію в Україні ми знаємо, що тільки переговори, мінський формат взагалі, дають шанс просуватися далі по міліметру, хоча це, можливо, дуже складно", - додала Меркель.
Нагадаємо, з 10 по 16 червня Джо Байден здійснив перше міжнародне турне, під час якого взяв участь у самітах G7, НАТО і ЄС, а також зустрівся з президентом РФ. В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну.
Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України та висловив прихильність до виконання мінських угод.