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Без внесення істотних змін до "Мінська" прогресу не буде, - Кравчук

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П'ятниця 18 червня 2021 17:47
Без внесення істотних змін до "Мінська" прогресу не буде, - Кравчук Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Без внесення в мінські угоди якихось корінних змін - прогресу з врегулювання на Донбасі не буде. Зокрема, якщо Росія буде виключати з угод те, що в їхніх інтересах.

Про це заявив перший президент України-глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24".

"Не внісши в Мінські домовленості якісь корінні зміни, я підкреслюю, корінні, ми руху вперед не зробимо. Тому поки там йде війна, поки там стріляють і вбивають, поки не створені передумови, щоб вирішувати будь-які питання: то вибори, то організація влади ... таке просто неможливо", - заявив він.

Кравчук додав, що якщо президент РФ Володимир Путін буде прибирати з "Мінська" тільки те, що йому захочеться, то руху за угодами також не буде.

"Якщо Путін буде діяти за принципом: вилучаємо з мінських домовленостей тільки те, що відповідає інтересам Росії, то руху вперед не буде. Не треба вибірково підходити до Мінських угод і в комплекс заходів", - підкреслив він.

Глава української делегації в ТКГ також сказав, що приймалися недосконалі документи, але зараз треба подивитися на них і визначити, що може бути виконано, а що - ні.

"Україна не заперечує (виконання Мінських угод - ред.), Україна підтримує саме такий підхід", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше радник президента Росії в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Кремль сподівається на те, що США "вплинуть" на позицію України щодо виконання Мінських угод.

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