Висновки Верховного суду за позовом "Тедіс" можуть дозволити табачникам скасувати штраф АМКУ, - юристи

Висновки Верховного суду, які дозволили компанії "Тедіс Україна" домогтися задоволення касаційної скарги до Антимонопольного комітету України (АМКУ) та визнання недійсним штрафу 3,4 млрд грн, також дозволять суттєво посилити перспективи виробників сигарет домогтися повного скасування рішення АМКУ про накладені на них штрафи.

"Кажучи про інші тютюнові процеси, слід сказати, що висновки Верховного суду про невідповідність рішення АМКУ правилами преюдиціальності й доказування дозволяють істотно посилити перспективи виробників сигарет домогтися скасування рішення АМКУ", - сказав партнер юридичної фірми "Астерс" Олексій Пустовіт.

Він нагадав, що Верховний суд своїм рішенням поставив крапку в справі за позовом "Тедіс Україна" проти АМКУ, визнавши рішення недійсним, яке інкримінує вчинення антиконкурентних узгоджених дій компанією "Тедіс" і виробниками сигарет: Philip Morris International (PMI), JTI, IT та BAT.

"Рішення є важливим як з точки впливу на правозастосовну практику АМКУ в цілому, так і з точки зору зміни розстановки сил у триваючих аналогічних судових спорах виробників сигарет з комітетом", - сказав він.

Також юрист назвав рішення Верховного суду "коротким і одночасно ємним". Зокрема, на його думку, найбільш примітною є позиція про незаконність використання комітетом своїх рішень і рекомендацій в інших справах в якості преюдиціальних.

Багато висновків, які покладені АМКУ в основу свого рішення, у рамках справи не встановлювалися та не досліджувалися на підставі доказів, як того вимагає закон, а були взяті з інших справ, у яких відрізнялися учасники, ринки і обставини, зазначає юрист.

Крім того, рішення АМКУ містило в якості доказів елементи листів-рекомендацій у справі, яку було закрито без встановлення будь-яких фактів порушення конкурентного законодавства.

"Верховний суд дійшов висновку, що АМКУ, посилаючись на інші рішення, фактично не досліджував сам ринок, що є визначальним для будь-якої антимонопольної справи, в той час, як в інших рішеннях розглядалися інші ринки. Питання незаконності використання комітетом своїх рішень в інших справах в якості преюдиціальних піднімався виробниками і "Тедіс" ще на етапі розгляду справи АМКУ. З юридичної точки зору, такий підхід рівнозначний звинуваченню без доказів", - сказав він.

Юрист також зазначив, що аналогічні аргументи лягли в основу позовів тютюнових виробників.

"Після рішення Верховного суду, суди у справах за позовами виробників з високою ймовірністю будуть дотримуватися позиції про незаконність застосування АМКУ рішень і рекомендацій, прийнятих в інших справах, як преюдиціальних, що посилює шанси виробників на перемогу в суперечках з АМКУ", - підкреслив Пустовіт.

Своєю чергою, партнер ЮФ "Правовий Альянс" Андрій Горбатенко, нагадав, що АМКУ наклав на тютюнові компанії штраф у зв'язку з тим, що з виходом "Тедіс Україна" (раніше ТОВ "ТК "Мегаполіс-Україна") на ринок у 2010 році, кількість дистриб'юторів сигарет різко почало скорочуватися і до 2013 року "Тедіс Україна" був єдиним дистриб'ютором, яким виробники сигарет поставляли свою продукцію.

За підсумками розслідування АМКУ прийшов до висновку, що дана обставина стала результатом антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються усунення з ринку або обмеження доступу на ринок інших дистриб'юторів.

Зокрема, АМКУ встановив, що виробники сигарет визначили для дистриб'юторів нездійсненні умови відбору, яким не відповідало навіть "Тедіс Україна".

Разом з тим, юрист зазначив, що "це рішення АМКУ не містить вичерпних доказів, які однозначно давали б відповідь на це питання", а АМКУ не надав доказів узгодженості дій виробників сигарет і "Тедіс Україна".

"Чи може це рішення Верховного суду лягти в основу скасування рішення АМКУ і частини виробників сигарет? Безумовно, так. Якщо враховувати позицію, викладену у рішенні Верховного суду, обвинувачення АМКУ в цій справі виглядають наступним чином: схоже, була якась домовленість встановити бар'єри для входу інших дистриб'юторів на ринок первинного продажу сигарет, але не зрозуміло, хто саме про це і з ким домовився і не факт, що умови, які встановили в результаті такої домовленості (якщо вона була), дійсно могли створювати бар'єр", - зазначив юрист.

Горбатенко також звернув увагу, що "залишки звинувачень засновані на доказах, які не можна використовувати, оскільки вони зібрані в рамках інших розслідувань".

"Ймовірність, що дане рішення АМКУ в частині звинувачень на адресу виробників встоїть в судах, схоже ймовірності зустріти інопланетний розум, шанс, звичайно, є, але всі будуть дуже здивовані, якщо це справді відбудеться", - прогнозує юрист.

"Залишається сподіватися, що дане рішення Верховного суду принесе АМКУ не тільки розчарування, а й стане стимулом для більш ретельного проведення розслідувань і підготовки рішень, можливо, і щодо "Тедіс Україна", - підкреслив Горбатенко.

Своєю чергою, в Американській торговій палати (АТП) в Україні нагадали, що "верховенство права і справедливе правосуддя є одним зі стратегічних пріоритетів, визначених Американською торговою палатою в 10 кроках для економічного відновлення і зростання України до 2021 року".

АТП, зокрема, наголошує на необхідності прозорого і справедливого розгляду судових справ, адже компанії висловлювали стурбованість, що вони не отримали повною мірою доступу до доказів, на яких ґрунтуються звинувачення АМКУ, а також тим, що під час судового процесу аргументів представників компаній не приділялося достатньої уваги.

"Подібні резонансні суперечки зазвичай привертають велику увагу міжнародного співтовариства і можуть вкрай негативно позначитися на іміджі України серед іноземних інвесторів. Швидке, прозоре і справедливе рішення ситуації допоможе зберегти ділові відносини між стратегічними інвесторами і державою, не завдати шкоди репутації та інвестиційному клімату України й уникнути втрат для бюджету", - підкреслив президент Американської торгової палати в Україні Андрій Гундер.