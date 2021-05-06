Виведення військ США з Афганістану йде за планом: до вересня військові покинуть країну

За його словами, президент США Джо Байден поставив перед командуванням ЗС країни завдання вивести американських військових з Афганістану не пізніше вересня. "Я не хочу публічно називати точні дати наших основних етапів, тому що є безліч факторів, які будуть впливати на кінцевий результат", - уточнив він.

Міллі також зазначив, що виведення військ проходить за планом і за час цього процесу не було скоєно жодного нападу на військових США і міжнародної коаліції.