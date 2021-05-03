США не йде повністю з Афганістану, - Блінкен

США не йде повністю з Афганістану . Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це йшлося в інтерв'ю у програмі " 60 хвилин" на CBS News.

За його словами, те, що США виводить війська з Афганістану зовсім не означає, що США піде звідти повністю.

" Те, що наші війська повертаються додому, не означає, що ми їдемо", - говорить Блінкен.

За його словами, в Афганістані залишається посольство США і підтримка, яку США надає Афганістану. Це стосується економічної підтримки, розвитку, гуманітарної допомоги - все це залишається.