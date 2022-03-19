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Окупанти насильно вивезли до Росії кілька тисяч маріупольців, - мер

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Маріуполь, Субота 19 березня 2022 20:28
Окупанти насильно вивезли до Росії кілька тисяч маріупольців, - мер Фото: окупанти насильно вивезли до Росії кілька тисяч маріупольців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти насильно вивозять до Росії жителів Маріуполя. Лише за останній тиждень на російську територію відправлено кілька тисяч маріупольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Маріуполя Вадима Бойченка.

"За останній тиждень кілька тисяч маріупольців було вивезено на територію Росії. Окупанти незаконно вивозили людей із Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячі людей (переважно жінки та діти). У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців ЗСУ відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалася сторона агресора", - розповів Бойченко.

За його словами, захоплених маріупольців вивозили до "фільтраційних таборів", де окупанти перевіряли телефони та документи людей, а після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст Росії, доля інших залишається невідомою.

"Те, що сьогодні роблять окупанти - знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у 21 столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку РФ мають отримати найжорсткіше покарання", - зазначив Бойченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти поширюють фейк, аби зривати евакуації з Маріуполя в Запоріжжя.

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