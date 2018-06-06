Виведення нерезидентами валюти при погашенні ОВДП не робить істотного впливу на ринок, - НБУ

Обсяги боргових цінних паперів у власності нерезидентів не настільки значні, щоб побоюватися негативного впливу від їх погашення

Виведення нерезидентами валюти при погашенні короткострокових облігацій зовнішньої держпозики не чинить значного впливу на валютний ринок України і курс гривні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник голови Національного банку України (НБУ) Дмитро Сологуб.

За його словами, обсяг українських боргових цінних паперів, що перебувають у власності нерезидентів, незначний для того, щоб їх погашення позначилося на волатильність національної валюти.

"Близько 550 мільйонів доларів - пік обсягу українських гривневих держоблігацій, які були у власності нерезидентів. Це денний обсяг купівлі-продажу міжбанківського валютного ринку. Якщо нерезиденти в один день захочуть вийти і вивести всю суму, це буде мати значення. Але, якщо вони розтягнуть хоча б на тиждень, тоді ми вже будемо говорити про невеликі цифри", - зазначив Сологуб.

як приклад, він навів ситуацію в Аргентині, коли за один день там відбулося погашення таких облігацій на суму 30 млрд доларів.

"Нещодавно ми спостерігали, що в Аргентині в якийсь день було погашення цінних паперів, які купують нерезиденти, на 30 мільярдів. Наші ж обсяги не йдуть ні в яке порівняння, тому в нашій ситуації ми не бачимо проблем", - підкреслив чиновник.

Сологуб пояснив, що сама політика плаваючого обмінного курсу в якійсь мірі потоки цих "гарячих грошей" регулює, допомагає не створювати великі дисбаланси. У власності нерезидентів зараз ОВДП на суму 10,8 млрд гривень, а на піку в кінці березня, було 14,6 млрд.

"Ми бачимо, що майже 150 мільйонів доларів вже вийшли, і ніхто цього не помітив", - резюмував заступник голови Нацбанку.

Нагадаємо, з осені 2017 року на внутрішньому ринку цінних почав зростати інтерес іноземних інвесторів до гривневих ОВДП.