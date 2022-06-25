Під виглядом правової допомоги. У Держспецзв'язку попередили про хакерські атаки
У Держспецзв'язку повідомили про поширення небезпечних електронних листів під виглядом "безкоштовної правової допомоги". Передбачається, що атака хакерів спрямована на українських операторів і провайдерів телекомунікацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Держспецзв'язку.
"Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (ймовірно, скомпрометованому) і мають вкладення "Алгоритм дій членів сім'ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в кінцевому підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.
Враховуючи email-адреси одержувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.
"Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113. Ці зловмисники в червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України", - наголосили у відомстві.
Раніше ми публікували інструкцію Держспецзв'язку, в якій пояснюється, як розпізнати, що ваш комп'ютер або смартфон зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.
Також у відомстві надали інструкцію: що таке VPN і як ним безпечно користуватися.