УАФ відкрила справу проти українських футболістів, які грали за команди "Л/ДНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів. Вони брали участь команди з так званих "ЛНР" і "ДНР" на міжнародних турнірах.

зокрема, пояснення просять надати дев'ятьох футболістів, які 25 вересня 2020 року в складі збірної "ДНР" брали участь у товариському матчі, який проходив в Сухумі (Грузія), проти так званої "Республіки Абхазія":

Артема Бессалова, 1983 р. н;

Станіслава Гарненка, 1987 р. н ;

Андрія Лагоду, 2002 р. н;

Ярослава Махно, 1993 р. н;

Євгенія Охмата, 1987 р.р;

Артема Пархоменка, 2000 р. н;

Савелія Томазова, 1998 р. н;

Євгенія Федотова, 1987 р. н;

Владислава Фролова, 1988 р. н.

Також повинні дати свої пояснення ще 17 футболістів, які протягом 8-12 грудня 2020 року в Сухумі (Грузія) брали участь у турнірі "Ліга братніх народів-2020" за команду "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР":

Сергій Асьмаев, 1995 р.р;

В'ячеслав Бебенін, 1995 р. н;

Марк Белавін, 1997 р. н;

Олександр Варванин, 1997 р. н;

Сергій Стрекач, 1992 р. н;

Олексій Єрьомін, 1988 р. н;

Сергій Жарий, 1986 р. н;

Михайло Захаров, 1995 р. н;

Іван Зубахін, 1986 р. н;

Роман Коновалов, 1984 р. н;

Олександр Майборода, 1996 р. н;

Євген Наумов, 1995 р. н;

Іван Рудницький, 1991 р. н;

Владислав Рябчинський, 1996 р. н;

Андрій Ткачов, 1988 р.р;

Сергій Циндрик, 2004 р. н;

Олексій Яковленко, 1996 р.

Всі зазначені футболісти повинні надати письмові пояснення до 08 квітня включно на електронну адресу: info@uaf.ua.