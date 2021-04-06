УАФ відкрила справу проти українських футболістів, які грали за команди "Л/ДНР"
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів. Вони брали участь команди з так званих "ЛНР" і "ДНР" на міжнародних турнірах.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
зокрема, пояснення просять надати дев'ятьох футболістів, які 25 вересня 2020 року в складі збірної "ДНР" брали участь у товариському матчі, який проходив в Сухумі (Грузія), проти так званої "Республіки Абхазія":
- Артема Бессалова, 1983 р. н;
- Станіслава Гарненка, 1987 р. н ;
- Андрія Лагоду, 2002 р. н;
- Ярослава Махно, 1993 р. н;
- Євгенія Охмата, 1987 р.р;
- Артема Пархоменка, 2000 р. н;
- Савелія Томазова, 1998 р. н;
- Євгенія Федотова, 1987 р. н;
- Владислава Фролова, 1988 р. н.
Також повинні дати свої пояснення ще 17 футболістів, які протягом 8-12 грудня 2020 року в Сухумі (Грузія) брали участь у турнірі "Ліга братніх народів-2020" за команду "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР":
- Сергій Асьмаев, 1995 р.р;
- В'ячеслав Бебенін, 1995 р. н;
- Марк Белавін, 1997 р. н;
- Олександр Варванин, 1997 р. н;
- Сергій Стрекач, 1992 р. н;
- Олексій Єрьомін, 1988 р. н;
- Сергій Жарий, 1986 р. н;
- Михайло Захаров, 1995 р. н;
- Іван Зубахін, 1986 р. н;
- Роман Коновалов, 1984 р. н;
- Олександр Майборода, 1996 р. н;
- Євген Наумов, 1995 р. н;
- Іван Рудницький, 1991 р. н;
- Владислав Рябчинський, 1996 р. н;
- Андрій Ткачов, 1988 р.р;
- Сергій Циндрик, 2004 р. н;
- Олексій Яковленко, 1996 р.
Всі зазначені футболісти повинні надати письмові пояснення до 08 квітня включно на електронну адресу: info@uaf.ua.
Нагадаємо, в 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали у складі так званої "збірної ДНР".