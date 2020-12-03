Вища рада правосуддя звільнила суддю Величко за порушення при арешті власності "Дарниці" 

Фото: "Дарниця" (РБК-Україна)

Вища рада правосуддя за скаргою юриста фармацевтичної компанії "Дарниця", звільнила Тетяну Величко з посади судді Святошинського суду Києва.

Про це йдеться на сайті ВСП.

У рішенні Вищої ради правосуддя, зокрема, сказано, що у 2014 році суддя Величко арештувала 29,95% акцій «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу» (БХФЗ), визначивши строк дії ухвали – 1 місяць, за відповідним клопотанням Святошинського управління МВС в Києві.

У 2015 році цей пакет акцій придбала фармацевтична компанія "Дарниця". Однак наприкінці березня 2018 року, майже через 4 роки, генеральний директор "БХФЗ" подала до суду заяву про виправлення описки в ухвалі суду 2014 року.

Суддя Величко, не повідомивши "Дарницю", виправила описку в резолютивній частині ухвали про арешт майна, а саме - виключила частину щодо визначення строку дії ухвали - один місяць. Тобто, відновила арешт акцій "БХФЗ", обмеживши право "Дарниці" користуватися придбаною власністю.

Апеляційний суд пізніше скасував "виправлення описки". Однак суддя Величко повторно прийняла рішення про "виправлення описки", і знову відновила арешт акцій "БХФЗ".

В результаті, Вища рада правосуддя дійшла висновку, що суддя скоїла низку дисциплінарних порушень і має бути звільнена.

"Беручи до уваги характер допущеного суддею Величко Т.О. дисциплінарного проступку, який є істотним, враховуючи наслідки таких дій судді (порушення законних прав ПрАТ "ФФ "Дарниця" володіти та розпоряджатися своїм майном, внаслідок чого підприємство було змушене докладати додаткових зусиль для захисту порушених прав), ступінь вини судді, врахувавши позитивну характеристику судді, відсутність непогашених дисциплінарних стягнень, друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що ці обставини не можуть виправдати пом’якшення виду стягнення, що підлягає застосуванню до судді. Застосування більш м’якого виду дисциплінарного стягнення, ніж подання про звільнення судді з посади, не буде пропорційним характеру вчиненого проступку", - йдеться у рішенні ВРП.

Нагадаємо, у кінці жовтня 2020 Верховний суд задовольнив скаргу фармацевтичної компанії "Дарниця" і підтвердив право компанії на акції Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу та законність їх придбання.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

ПАТ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" входить в топ-20 найбільших фармацевтичних виробників України, є членом асоціації "Виробники ліків України "(АВЛУ). Згідно з даними в системі розкриття інформації НКЦПФР, 30,77% акцій БХФЗ належить компанії "Дарниця", компаніям "Белдор Груп С.А." і "Леник Груп С.А." - відповідно 21,2636% і 20,3169%.