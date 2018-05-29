Вища рада правосуддя звільнила суддю, що дав Крисіну умовний термін

Був звільнений суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Линник

Вища рада правосуддя (ВСП) звільнив суддю Шевченківського районного суду Києва Олега Линника. Про це повідомили в прес-службі ВСП.

Зокрема, повідомляється, що ВСП у вівторок, 29 травня, задовольнив заяву про відставку Линника і звільнив його з займаної посади.

Нагадаємо, що саме Линник був суддею у справі керівника групи "титушек" Юрія Крысина і виніс йому вирок у вигляді умовного терміну.

Також ВСП прийняв рішення про звільнення ще п'яти суддів, серед яких:

суддя апеляційного суду Тернопільської області Загорський Олександр;

суддя Овруцького районного суду Житомирської області Кондратюк Володимир;

суддя апеляційного суду Кіровоградської області НовицкийЭдуард;

суддя Київського апеляційного адміністративного суду Твердохліб Валентина;

суддя Шишацького районного суду Полтавської області Колос Юрій

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, раніше суддя Шевченківського районного суду Києва Олег Линник, який засудив до умовного терміну керівника групи "титушек" Юрія Крысина, подав у відставку.