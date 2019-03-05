Вишинському вручили обвинувальний акт

Матеріали справи передані до суду

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский 5 марта ознакомился с материалами дела в отношении него, они переданы в суд. Об этом в комментарии российским СМИ заявил адвокат Андрей Доманский, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, Вышинский ознакомился с делом, и в 17:00 ему был вручен обвинительный акт. Далее материалы дела передаются в суд.

"Скорее всего, дело будет рассматривать один из районных судов Киева", - сообщил адвокат, добавив, что дата заседания пока не назначена.

Доманский напомнил, что в среду Херсонский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию на продление ареста Вышинского, срок которого истекает 4 апреля. Адвокаты Вышинского будут просить суд отменить меру пресечения Вышинскому.

Напомним, вчера уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что хочет посетить судебное заседание по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Ранее Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей директору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 8 апреля 2019.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.